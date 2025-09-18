Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Геннадия Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград.

"Надо подумать. Местные жители решают, но в целом нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и тем, какую роль сыграл Сталин в победе, иметь в виду и постараться это деполитизировать", - цитирует РБК слова Путина на встрече с лидерами думских фракций.

Путин также сказал, что нельзя забывать как о репрессиях во времена сталинского правления, так и о роли, которую "сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне". РБК напоминает, что в 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин называл "излишнюю демонизацию" Сталина "одним из способов, одним из путей атаки на Советский Союз и на Россию".

В апреле Путин тоже обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград, тогда же волгоградский аэропорт получил название "Сталинград".

На встрече с Путиным Геннадий Зюганов также попросил вернуть на Лубянскую площадь в Москве памятник Феликсу Дзержинскому, поскольку, по его словам, "народ просит".