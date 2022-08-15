В Норвегии усыпили моржиху из-за толп зрителей

В Норвегии усыпили моржиху Фрейю из-за опасности для людей. Они подходили к ней, чтобы сфотографироваться, несмотря на предупреждения властей.

"Мы заботимся о благополучии животных, но человеческая жизнь и безопасность должны стоять на первом месте", – сказал глава норвежского управления рыболовства Фрэнк Бакке-Йенсен. В своём заявлении ведомство отметило, что после недели наблюдений "стало ясно, что общественность проигнорировала рекомендацию держаться от моржихи на расстоянии".

По словам Бакке-Йенсена, рассматривались и другие варианты, в том числе перемещение животного в другое место. Но местные власти пришли к выводу, что это заведомо неуспешное решение.

Молодая моржиха весом 600 килограммов в последние недели стала знаменитостью Осло-фьорда. Люди, в том числе с детьми, приезжали к водоёму, чтобы сфотографироваться с ней и увидеть, как она взбирается на маленькие лодки. Эксперты подозревали, что из-за людских толп моржиха недостаточно отдыхает и испытывает стресс.

Ранее Фрейя уже побывала в Великобритании, Нидерландах, Дании и Швеции, а в середине июля приплыла в Норвегию. Власти надеялись, что Фрейя покинет фьорд "добровольно" и называли её убийство "последним средством".