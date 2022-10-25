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В Норвегии задержан агент российских спецслужб

Иллюстративная фотография

В Норвегии задержан предполагаемый агент российских спецслужб, который работал исследователем в Арктическом университете города Тромсе. Об этом сообщает NRK.

Как пишет издание, задержанному на вид от 30 до 40 лет, он приехал в Норвегию осенью 2021 года и "изучал север страны и гибридные угрозы". Служба внутренней безопасности (PST) считает, что это россиянин, который был командирован в Норвегию под прикрытием с поддельными бразильскими документами.

"PST опасается, что мужчина мог обзавестись знакомствами или получить информацию о политике Норвегии на севере страны. Даже если сами по себе эти данные не представляют угрозу безопасности, они могут использоваться Россией в ущерб королевству", — заявила представительница службы безопасности Хедвиг Мое.

Подозреваемый задержан на срок до четырёх недель. За это время суд должен принять решение о его депортации из страны. Российское посольство на запрос журналистов NRK пока не ответило.

  • Предполагаемых российских агентов ранее неоднократно обвиняли в том, что они получали гражданство Бразилии и других стран Латинской Америки, чтобы затем устроиться в исследовательские и международные организации.

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