Администрация президента США Джо Байдена представила проект бюджета на 2023 финансовый год, в котором запланированы рекордные 813 миллиардов долларов расходов на оборону. Значительная часть увеличенных расходов запланирована для ответа на угрозы со стороны Китая. Однако около 7 миллиардов долларов пойдут на укрепление НАТО, усиление присутствия в Европе и военную помощь Украине, — говорится в публикации Белого дома.

Согласно проекту, дефицит бюджета составит 1,15 триллиона долларов. Это почти в два раза меньше, чем в 2021 году, и почти в три раза, чем в 2020-м, когда дефицит резко вырос из-за пандемии COVID-19. На федеральные расходы запланировано выделить $5,8 триллиона, в том числе $773 миллиарда – на прямое финансирование армии и военных программ и $915 миллиардов на внутренние программы, отмечает "Голос Америки".

В документе предусматривается сокращение ежегодного дефицита более чем на триллион долларов в течение следующего десятилетия. Эти сокращения, как ожидается, произойдут в основном за счёт запланированного повышения налогов для богатых. 26 марта Белый дом сообщил в частности, что планирует увеличить до 20 процентов ставку минимального налога для домохозяйств, обладающих имуществом более 100 миллионов долларов — таких в США насчитается не менее 700.

Запланированный военный бюджет уже стал объектом критики со стороны республиканцев и так называемого прогрессивного, крайне левого крыла Демократической партии, к которой принадлежит президент. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал оборонные расходы слишком низкими на фоне ситуации вокруг Украины. Прогрессивные демократы — слишком высокими.

В заявлении их штаба говорится, что рост расходов после завершения войны в Афганистаyf является "просто недопустимым". "Пока федеральный бюджет десятилетиямb вынуждают считать каждый пенни, потраченный на рабочие семьи, расходы Пентагона растут взрывными темпами", – говорится в тексте.