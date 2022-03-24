Президент США: Путин недооценил решимости Запада в поддержке Киева

Президент США Джо Байден заявил в четверг в Брюсселе, что российский президент Владимир Путин, перед тем как напасть на Украину, недооценил решимости Запада в поддержке этой страны и не учёл того, что западные государства будут едины в вопросе введения санкций против Москвы и военной поддержки украинской армии.

На пресс-конференции в Брюсселе Байден сказал, что российское вторжение в Украину только укрепило единство внутри НАТО, Европейского Союза и "Большой семёрки", саммиты которых прошли 24 марта в бельгийской столице.

"НАТО никогда не была более сплочённой, чем сегодня. Путин получает прямо противоположное тому, что он намеревался получить после вторжения в Украину", - подчеркнул Байден после переговоров с лидерами НАТО.

Страны, входящие в Североатлантический союз, и их союзники ввели несколько пакетов жёстких санкций против Москвы, что уже ослабило российскую валюту и экономику РФ в целом. В четверг о дополнительных санкциях против российских политиков, бизнесменов, чиновников и юридических лиц объявили Великобритания и Соединённые Штаты.

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