В Новосибирске подожгли двери военкомата

Поздно вечером 17 ноября в Новосибирске пытались поджечь местный военкомат. Об этом пишут местные СМИ и телеграм-каналы.
Были подожжены пластиковые двери у главного входа военкомата. Огонь потушили до прибытия пожарных.
По сведениям издания Infopro54, подозреваемой оказалась 74-летняя местная жительница. Её задержали и всю ночь допрашивали в отделе полиции.
По словам источника издания в правоохранительных органах, пенсионерка объяснила, что стала жертвой мошенников. "Якобы она недавно отписала им свою квартиру, а когда начала искать справедливость, то ей подсказали, что люди, которые её обманули, находятся в здании военкомата. Вот она и пошла им мстить", – рассказал собеседник.
- С начала российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак возросло. На данный момент известно о более сотни попыток поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Задержанным по обвинению в попытке поджога чаще всего вменяют статью о терроризме. Несколько десятков дел уже завершились приговором, самый суровый из которых – 19 лет колонии – дали двум антивоенным активистам за поджог здания городской администрации в Челябинской области.
Форум