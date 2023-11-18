В Новосибирске подожгли двери военкомата

Поздно вечером 17 ноября в Новосибирске пытались поджечь местный военкомат. Об этом пишут местные СМИ и телеграм-каналы.

Были подожжены пластиковые двери у главного входа военкомата. Огонь потушили до прибытия пожарных.

По сведениям издания Infopro54, подозреваемой оказалась 74-летняя местная жительница. Её задержали и всю ночь допрашивали в отделе полиции.

По словам источника издания в правоохранительных органах, пенсионерка объяснила, что стала жертвой мошенников. "Якобы она недавно отписала им свою квартиру, а когда начала искать справедливость, то ей подсказали, что люди, которые её обманули, находятся в здании военкомата. Вот она и пошла им мстить", – рассказал собеседник.