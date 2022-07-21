В Новосибирске сотрудника ФСИН уволили из-за украинского паспорта

Жителя Новосибирска Алексея Болотова уволили из регионального управления ФСИН из-за наличия украинского паспорта. Он отказался от гражданства Украины в 2015 году. Об этом сообщило издание Mash Siberia.

В 2014 году Болотов приехал в Россию из Луганской области. Через год по программе переселения соотечественников он получил российское гражданство. В 2019 году Болотов устроился на работу в исправительную колонию № 18 и получил звание прапорщика, хотя на родине был старшим лейтенантом. Он хотел вернуть звание, поэтому обратился областное управление ведомства, оттуда представление на него отправили в Москву.

Болотов рассчитывал в марте получить офицерское звание, но из федерального ведомства пришел запрос об украинском паспорте. Болотов ответил, что паспорт находится у него, после этого его уволили. По его словам, он ранее неоднократно пытался сдать документ в МВД. Там ему отвечали, что они не имеют полномочий забрать документ. Сейчас Болотов подает в суд на ФСИН, чтобы восстановиться на работе.