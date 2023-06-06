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Из-за прорыва на Каховской ГЭС в Днепр попали тонны машинного масла

После уничтожения плотины Каховской гидроэлектростанции в Днепр могли попасть тонны машинного масла. Об этом заявили члены Совета национальной безопасности и обороны Украины на экстренном заседании. По их данным в реку уже попало 150 тонн машинного масла и может попасть ещё более 300 тонн.

Украинские власти сообщают, что в зоне затопления оказалось более 80 населённых пунктов. По их информации, жертв среди гражданского населения и военнослужащих не зафиксировано.

Заместитель генерального прокурора Украины Виктория Литвинова в эфире телемарофона заявила, что около 40 тысяч человек нуждаются сейчас в эвакуации из населенных пунктов, затопленных в результате разрушения конструкций Каховской гидроэлектростанции. Большинство этих людей находятся на оккупированной территории, отметила Литвинова. По её же словам, пока эвакуировать удалось 1300 человек.

В результате разрушения плотины оказался затоплен оккупированный Россией город Новая Каховка. Назначенный российскими властями глава города Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды поднялся на 10 метров. Сообщается о том, что расположенный в Новой Каховке зоопарк затоплен. В нём находилось не менее 260 животных. РБК-Украина сообщает, что, вероятно, многие из обитателей зоопарка могли погибнуть.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за подрыв плотины на Россию. По его словам, это крупнейшая "рукотворная" экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. "Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. И это - настоящий экоцид!" - заявил президент. При этом Зеленский отверг обвинения со стороны российских властей в том, что плотина была уничтожена в результате обстрелов. Украинский президент утверждает, что ГЭС была заминирована и взорвана российской стороной.

Украина намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН и обратиться в международные природоохранные организации из-за уничтожения плотины.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи в разрушением плотины Каховской ГЭС. Ведомство обвинило в этом военнослужащих Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу также возложил ответсвенность на украинскую сторону. По мнению чиновника, плотина была разрушена, чтобы не допустить российского наступления на этом участке фронта.

  • О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром, 6 июня. Тонны воды хлынули в Днепр. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти. По одной версии плотину, взорвали, по другой - причиной аварии стали предыдущие повреждения. Стороны войны обвиняют в случившемся друг друга.
  • На берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС. Прорыв воды создает потенциальные риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов, однако в МАГАТЭ заявили, что непосредственной угрозы станции сейчас нет. Кроме того, прорыв потенциально может оставить без воды аннексированный Россией Крым.

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