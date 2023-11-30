В ОАЭ началась конференция ООН по изменению климата

В Дубае началась 28-я Конференция ООН по изменению климата. В первый же день страны согласовали механизм финансирования потерь и ущерба от стихийных бедствий через специальный фонд.

Фонд призван помочь бедным странам справиться с последствиями климатических изменений. Развитые страны, которые в большей степени ответственны за глобальное потепление, будут "приглашены" к пополнению фонда, однако взносы будут добровольными. США, Великобритания, Германия, Япония и ОАЭ уже пообещали выделить миллионы долларов в Фонд потерь и ущерба.

Ожидается, что к 2030 году фонд сможет выделять по сто миллиардов долларов ежегодно. Доступ к нему будут иметь все развивающиеся страны. Они заявили, что их реальные потребности по преодолению последствий климатического кризиса уже приближаются к 400 миллиардам долларов.

Решение о создании Фонда потерь и ущерба будет утверждено в конце Конференции, 12 декабря.

Одними из основных вопросов саммита будут повышение глобальной температуры и использование ископаемого топлива, сжигание которого способствует глобальному потеплению и загрязняет окружающую среду.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к полному отказу от ископаемого топлива, пусть и в "разумных временных рамках". По его мнению, у мира есть "потенциал, технологии, возможности и деньги, чтобы не только сохранить 1,5°C [критическое для человечества повышение глобальной температуры, по мнению учёных], но и жить и процветать".

"Единственное, чего пока не хватает, – это политической воли", – отметил Гутерриш.

Страна – хозяйка нынешней конференции – ОАЭ – один из крупнейших производителей нефти в мире. Страна рассчитывает убедить коллег по саммиту, что низкоуглеродное будущее возможно без отказа от ископаемого топлива. Учёные с этим не согласны: по их мнению, необходимо сокращать производство ископаемого топлива – и как можно скорее.