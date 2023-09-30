В Одессе вечером были слышны взрывы. В регионе объявлена тревога

В Одессе поздно вечером 30 сентября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается со ссылкой на "Суспильне".

Воздушные Силы ВСУ передали, что в направлении Одесской области из Черного моря движутся ударные беспилотники. Жителей призывают находиться в укрытиях. Позднее украинское воздушное командование сообщило, что несколько групп дронов летят в направлении Николаевской и Одесской областей.

"РБК-Украина" отмечает, что в последние месяцы российская армия всё чаще наносит удары ракетами и дронами по южным городам Украины - после выхода России из "зернового соглашения".