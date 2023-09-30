Боррель: ЕС подготовил для Украины более 27 тысяч военнослужащих

Евросоюз подготовил для армии Украины более 27 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в видеообращении к участникам Форума оборонной промышленности в Киеве.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, в середине сентября страны Евросоюза приняли решение увеличить число украинских военных, которые будут проходить тренировки в европейских центрах. К 2024 году планируется подготовить до 40 тысяч бойцов ВСУ.

В субботу Жозеп Боррель приехал в Одессу с заранее не объявленным визитом. Он записал видеообращение на фоне одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора, который был сильно поврежден в результате российского ракетного удара 23 июля.

"Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого оно появляется в новостях как частая мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией", – сказано в посте, опубликованном от имени Борреля в соцсети X (бывший Твиттер).

Жозеп Боррель пообещал, что Европа не оставит Украину в её борьбе за возвращение захваченных Россией территорий, подчеркнув, что необходима дальнейшая военная, экономическая и политическая поддержка Киева. Глава европейской дипломатии вновь высказал упрёк в адрес российского президента Владимира Путина за выход Москвы из поддержанного ООН и Турцией соглашения по экспорту украинского зерна из черноморских портов. После того, как в июле Москва покинула сделку, сославшись на неисполнение своих условий, начались практически ежедневные обстрелы украинских портовых городов российской армией.