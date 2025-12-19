В Одесской области без света остаются более 73 тысяч потребителей

В результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Одесской области без электроснабжения остались более 73 тысяч потребителей. В Днепропетровской области электричества нет у более 26 тысяч абонентов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, самая сложная ситуация остается в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Российские войска продолжают системные атаки на Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии.

В Одессе в результате российской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, часть одного из районов временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, сообщил глава городской администрации Сергей Лысак. По его словам, ударной волной были повреждены дома, пострадала женщина. На месте работают все коммунальные службы.

По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Украину атаковали 160 российских беспилотников, из них 108 были сбиты.