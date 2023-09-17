В Одессу по временному коридору в море пришли два первых сухогруза

В порт Черноморска в Одесской области по временному коридору в Чёрном море прибыли два первых сухогруза.

Суда Resilient Africa и Aroyat под флагом Палау должны забрать около 20 тысяч тонн зерна для стран Азии и Африки. На обратном пути сухогрузы проследуют вдоль побережья Украины, потом Румынии и Болгарии. Всего после выхода России из зерновой сделки в середине июля Одессу по такому маршруту покинули пять судов.

О создании временных коридоров в Чёрном море для вывоза продовольствия Украина объявила 10 августа. Киев тогда также заявил, что на маршруте сохраняется угроза со стороны российской армии.

Первый контейнеровоз, находившийся в Одессе с февраля прошлого года, покинул порт 16 августа.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Кремль заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена. Москва также заявила, что все суда в Чёрном море будет считать участниками войны на стороне Киева. Со схожим заявлением выступила и Украина.

После выхода Москвы из зерновой сделки российские войска начали регулярно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру.

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