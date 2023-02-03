В Энергодаре взорвался автомобиль – погиб российский полицейский

В контролируемом Россией Энергодаре Запорожской области Украины взорвался автомобиль. Погиб сотрудник российского МВД. Об этом сообщил представитель российской администрации Владимир Рогов.

По словам Рогова, из-за взрыва в домах "повылетали окна вплоть до девятого этажа" и была уничтожена как минимум одна машина, которая стояла рядом со взорвавшимся автомобилем. Рогов назвал случившееся терактом.

По информации украинского издания Obozrevatel, погибший – 30-летний Евгений Кузьмин, бывший сотрудник уголовного розыска в Энергодарском отделе полиции, перешедший на российскую сторону.