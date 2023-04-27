В Мелитополе убили назначенного Россией полицейского

Рано утром в контролируемом Россией Мелитополе Запорожской области в результате взрыва погиб начальник районного отдела полиции. Об этом сообщает мэр города Иван Фёдоров и назначенная Россией городская администрация.
Взрыв произошёл в центре города, у подъезда жилого многоквартирного дома. Фёдоров назвал имя погибшего – Александр Мищенко. По его данным, до российского вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела городской полиции. После захвата города он остался на своей должности.
Российская администрация Мелитополя сообщает, что в результате взрыва пострадали двое полицейских. Их госпитализировали. Позже один из них умер в больнице.
- Российские войска захватили Мелитополь в марте 2022 года. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Запорожской области к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира. В марте 2023 года Россия назначила Мелитополь столицей оккупированной Запорожской области.
- В Мелитополе регулярно происходят диверсии и покушения на российское руководство или сотрудничающих с ним местных жителей.
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