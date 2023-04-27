В Мелитополе убили назначенного Россией полицейского

Рано утром в контролируемом Россией Мелитополе Запорожской области в результате взрыва погиб начальник районного отдела полиции. Об этом сообщает мэр города Иван Фёдоров и назначенная Россией городская администрация.

Взрыв произошёл в центре города, у подъезда жилого многоквартирного дома. Фёдоров назвал имя погибшего – Александр Мищенко. По его данным, до российского вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела городской полиции. После захвата города он остался на своей должности.

Российская администрация Мелитополя сообщает, что в результате взрыва пострадали двое полицейских. Их госпитализировали. Позже один из них умер в больнице.