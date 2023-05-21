В окружении Зеленского настаивают, что он не подтверждал сдачу Бахмута

Журналисты на саммите "Группы семи" в Хиросиме задали президенту Украины вопрос о том, остается ли Бахмут в руках украинской армии. "Думаю, нет", - ответил Владимир Зеленский. "На сегодня он только в наших сердцах", - добавил украинский лидер. Такую трактовку беседы в воскресенье привело агентство Reuters.

Отмечалось, что журналисты задали вопросы Зеленскому перед встречей с президентом США Джо Байденом на полях саммита.

Агентство France-Presse пишет, что ответ Владимира Зеленского о Бахмуте был не совсем понятен. "Вы должны понимать, что от города ничего не осталось. На сегодня Бахмут только в наших сердцах", - цитирует Зеленского AFP.

Корреспондент Financial Times в Киеве написал позднее в твиттере, что окружение Зеленского назвало трактовку слов украинского лидера о Бахмуте неверной, то есть он не подтверждал сдачу города. Владимир Зеленский якобы говорил о том, что Бахмут потерян в том смысле, что он полностью разрушен, следует из поста Кристофера Миллера.

О неточной трактовке слов Владимира Зеленского написал в фейсбуке его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Президент России Владимир Путин ранее признал взятие под контроль Бахмута. Его пресс-служба сообщила об этом в ночь на воскресенье. Путин поздравил подразделения ЧВК "Вагнер" и российских вооружённых сил и пообещал государственные награды всем отличившимся.

При этом в поздравлении президента на первом месте упоминаются "штурмовые отряды "Вагнер", и лишь потом - "военнослужащие подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов" (цитата по ТАСС). Ранее и Путин, и Министерство обороны России предпочитали избегать названий частных военных компаний, воюющих в Украине, и называть их наёмников "добровольцами".

Минобороны России использовало ту же формулировку. "В результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артёмовск" (советское название Бахмута, которое использует российская сторона) - объявило министерство около полуночи с 20 на 21 мая. Основатель и командующий ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии его частями Бахмута ещё около полудня 20 мая.

Ранее украинская сторона не подтверждала взятие Бахмута. В частности, заместитель министра обороны Украины Анны Маляр говорила в субботу, что украинские военные "контролируют определённые промышленные и инфраструктурные объекты" в городе и частный сектор. При этом Маляр назвала ситуацию в городе "критической". Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что бои в Бахмуте продолжаются.