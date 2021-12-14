В ООН подтвердили температурный рекорд в Якутии летом 2020 года

Всемирная метеорологическая организация (ВМО, структура ООН) подтвердила температурный рекорд в Арктике в 38 градусов Цельсия.

Отметка была зафиксирована 20 июня 2020 года в Восточной Сибири, в городе Верхоянск, расположенном в 115 километрах к северу от полярного круга, в Якутии. В прошлом году аномально жаркая погода, державшаяся длительное время, вызвала природные пожары в лесах на севере России и в тундре. Это усилило опасения по поводу интенсивности глобального потепления.

Подтверждение температурного рекорда заняло почти полтора года, потому что ВМО проверяла данные метеостанции в Верхоянске. Организация пришла к выводу, что они являются верными, пишет "Медуза" (СМИ внесено в реестр "иноагентов").

"Новый рекорд лишь один из серии наблюдений, внесённых в архив данных ВМО об экстремальных явлениях и дающих основания бить в колокола по поводу тревожного изменения климата", - заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

В ВМО отмечают, что средние температуры в арктической части Сибири были на 10 градусов выше нормы "большую часть позапрошлого лета". Помимо разрушительных пожаров это привело к значительным потерям морского льда и сыграло крупную роль в том, что 2020 год стал одним из трёх самых жарких за историю наблюдений.

Заявление ВМО прозвучало после того, как Совет безопасности ООН 13 декабря не смог принять резолюцию, которая официально увязывает изменение климата с глобальной безопасностью. Документ поддержало большинство членов Совбеза. Россия наложило на проект вето.

В Кремле резолюцию назвали полностью неприемлемой. "Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие", - заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.