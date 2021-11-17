Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

У кого горит тундра? Эфир в 18:05

Экономический аналитик Михаил Крутихин – о том, готова ли Россия бороться с изменением климата

"У него горит тундра", сказал о Владимире Путине президент США Джозеф Байден, критикуя отказ российского президента поехать на глобальный экофорум в Глазго.

Как Россия собирается бороться с глобальным потеплением? Реально ли достижение ею углеродной нейтральности? Чем ей грозит мировая энергетическая революция, и готова ли Россия к миру после нефти?

Гость в студии: Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании RusEnergy. Эфир в 18:05

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG