У кого горит тундра? Эфир в 18:05

"У него горит тундра", сказал о Владимире Путине президент США Джозеф Байден, критикуя отказ российского президента поехать на глобальный экофорум в Глазго.

Как Россия собирается бороться с глобальным потеплением? Реально ли достижение ею углеродной нейтральности? Чем ей грозит мировая энергетическая революция, и готова ли Россия к миру после нефти?

Гость в студии: Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании RusEnergy. Эфир в 18:05

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