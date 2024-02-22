В Бурятии приостановили убийства бездомных животных

В Бурятии приостановили действие пункта регионального закона, разрешающего убивать бездомных животных. На это обратили внимание "Люди Байкала".

Такое решение принял Верховный суд республики в связи с запросом в Конституционный суд. Тот проверит конституционность отдельных положений федерального закона об ответственном обращении с животными, в который Госдума внесла правки летом 2023 года. Правки позволяют регионам самим определять, что делать с бездомными животными.

После этого уже шесть регионов разрешили их убийство. Первым такой закон приняли в Бурятии. Согласно документу, бездомных животных можно убивать через месяц после отлова, если им не нашли опекунов. В январе 2024 года власти региона убили 18 собак.

Местные зоозащитники эвакуируют животных в другие регионы: тем, кто хочет взять собаку. Уже удалось вывезти более сотни животных. В крупнейшем республиканском приюте остаются ещё около двух тысяч собак.

При этом федеральным законом всё ещё предусмотрена программа ОСВВ (Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат). Зоозащитники исследовали практику её применения и выяснили, что если не похищать бюджетные средства, выделенные на ОСВВ, то программа работает. В пример они приводили Московскую, Нижегородскую, Воронежскую и Вологодскую области, а также Санкт-Петербург и Красноярский край.

Кроме того, убийство бездомных животных противоречит федеральному закону об ответственном обращении с животными, считают эксперты. Среди прочего документ закрепляет отношение к животным как "к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания" и предписывает "воспитание у населения нравственного и гуманного к ним отношения".