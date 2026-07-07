В Ормузском проливе загорелся танкер катарской компании

В Ормузском проливе после поражения неустановленным снарядом загорелся танкер Al Rekayyat, перевозивший сжиженный природный газ. Это, как отмечается, произошло рано утром во вторник недалеко от оманского порта Лима.

По данным Bloomberg, судно принадлежит катарской государственной судоходной компании Nakilat и ходит под флагом Маршалловых островов.

Экипаж танкера сообщил британскому координационному центру морских торговых перевозок (UKMTO), что во время следования на юг неизвестный снаряд попал в левый борт судна. По некоторым данным, танкер двигался без включенных транспондеров, пишет Настоящее время.

Официально Иран не комментировал информацию об атаке на судно. Однако из сообщений иранского государственного телевидения, как отмечает Associated Press, следует, что нападение на танкер могли осуществить иранские военные.

Издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников написало, что Иранский Корпус стражей исламской революции выпустил как минимум две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив в понедельник вечером.

На прошлой неделе Объединенное военное командование Ирана предупредило, что все нефтяные танкеры, проходящие через пролив, должны использовать утвержденные им маршруты, а вмешательство США "вызовет быструю и решительную реакцию".

После начала ударов США и Израиля 28 февраля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, США в ответ заявили о морской блокаде Ирана. После подписания меморандума о взаимопонимании в середине июня стороны обязались обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив, при этом Иран настаивает на том, чтобы проходящие через пролив суда координировали свой проход с Тегераном.

Несмотря на подписание меморандума стороны продолжили обмениваться ударами. Последний виток эскалации в июне произошел после из-за атаки на грузовое судно Ever Lovely, шедшее под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Тегеран объяснил свои действия тем, что это судно использовало несанкционированный маршрут для транзита. После этого стороны договорились прекратить взаимные удары.

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