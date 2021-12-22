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В отношении мэра Краснодара возбуждено дело о взятке

Краснодар

В администрации Краснодара в среду прошли оперативные мероприятия, а недавно ставший главой города Андрей Алексенко доставлен на допрос. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году Алексеенко, работая на должности первого замглавы администрации Краснодарского края, через посредника получил взятку в виде ружья за 1,6 миллиона рублей. "Подарок" чиновнику сделали якобы в обмен на выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, сообщает Следственный комитет России.

Источник Кавказ.Реалии ранее сообщал, что уголовное дело, в рамках которого проходят эти действия, связаны с предыдущим местом работы чиновника на посту первого вице-губернатора Краснодарского края. Собеседник Кавказ.Реалии из администрации Краснодара подтвердил эту информацию.

О задержании Алексеенко, проработавшего на посту мэра всего два месяца, первым сообщило издание Znak.com. По данным его источника, обыски прошли по месту жительства чиновника и в администрации. В приёмной главы Краснодара не стали комментировать данную информацию журналистам Кавказ.Реалии.

  • Ранее используемый для публикации компромата на южных чиновников и сотрудников правоохранительных органов анонимный телеграм-канал "Зам всех управлений" (до этого называвшийся "Крысы Ростова") сообщил об уголовном прошлом мэра Краснодара. По данным авторов телеграм-канала, чиновник в 1999 году был судим по обвинению в нарушении уставных правил взаимоотношений и вымогательстве – преступления совершены во время армейской службы. Тогда Алексеенко приговорили к двум годам лишения свободы. Официальные структуры новость о судимости мэра Краснодара не подтверждали и не опровергали.
  • 43-летний Андрей Алексеенко в 2015 году был назначен заместителем главы администрации Краснодарского края, с 2017 года – первый вице-губернатор. 21 октября 2021 года после ухода мэра Краснодара Евгения Первышова в Госдуму назначен и.о. главы города, 17 ноября утвержден на этом посту депутатами городской думы.

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