В Пакистане при взрывах в мечетях погибли более 50 человек

В Пакистане в результате подрывов смертников в двух мечетях погибли больше 50 человек, около сотни получили травмы. Об этом сообщает Reuters.

Первый взрыв произошёл у мечети в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном. В результате погибли как минимум 52 человека, не меньше 58 получили ранения, сообщили в местных экстренных службах.

"Смертник подорвал себя рядом с автомобилем замначальника полиции", – сказал заместитель генерального инспектора полиции Мунир Ахмед. Сообщается, что полицейский погиб.

Через несколько часов взрыв произошёл в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва, тоже граничащей с Афганистаном. По последним данным, там погибли пять человек, более 30 оказались под завалами.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы – в том числе радикальная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), которая в США, Великобритании и Канаде признана террористической. В ноябре 2022 года ТТП объявила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.