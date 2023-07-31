ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Пакистане

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в Пакистане в воскресенье, при котором погибли более 50 человек. Как заявили его функционеры, их целью была борьба с радикальной группировкой "Талибан" в Пакистане ("Техрик-е-Талибан"). Ранее высказывались предположения, что за теракт на митинге исламистской партии ответственен как раз "Техрик-е-Талибан".

Связанное с ИГ новостное агентство Amaq в ночь на понедельник опубликовало фотографию смертника, который совершил теракт. В комментарии представитель ИГ подтверждает, что террорист действовал по заданию группировки. На публикацию агентства ссылаются международные СМИ.

Взявшая на себя ответственность пакистанская ветвь "Исламского государства" - "Исламское государство в провинции Хорасан" (ISKP), - враждует с афганской ветвью "Талибана". ISKP считает, что талибы не достаточно строго соблюдают требования ислама. ИГ уже признало, что стояло за несколькими предыдущими терактами в Афганистане, в ходе которых были атакованы государственные службы, мечети и школы. Также ИГ заявляло, что недостаточно строго соблюдает исламистские принципы и Пакистан.