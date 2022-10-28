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В Перми отменили "Фестиваль магии" из-за "террористических нападок"

В Перми отменили "Фестиваль магии" после попытки вооружённого нападения на эзотерическую мастерскую, которая готовила мероприятие.

Фестиваль должен был пройти накануне Хэллоуина и собрать "мастеров Таро, эзотериков и шаманов, в том числе из Перу". Праздник во время нападения на Украину раскритиковал генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников. Он заявил, что "за эти три дня шабаша и антимолитвы мы можем заплатить очень страшную цену".

После публикации Корчевникова в эзотерическую мастерскую "Две метлы", которая готовила фестиваль, попытался войти мужчина в одежде цвета хаки. По словам очевидцев, при себе у него была бутылка с горючим веществом, а также предмет, похожий на пистолет. Мужчину задержала полиция.

За день до начала фестиваля организаторы заявили, что отменили мероприятие "в связи с террористическими нападками".

  • Ранее как минимум в 15 российских регионах отменили празднование Нового года, чтобы направить сэкономленные средства на помощь мобилизованным на войну в Украине. В Минобороны России призвали этого не делать.

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