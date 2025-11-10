В Перми певицу, поддержавшую "Стоптайм", арестовали во второй раз

Суд в Перми повторно арестовал певицу Екатерину Романову (Осташеву), которая ранее отбыла семь суток административного ареста за выступление в поддержку петербургской уличной группы "Стоптайм".
На этот раз Романову признали виновной в неповиновении полиции и арестовали на 15 суток, сообщает SOTAvision.
По версии полиции, Романова отказалась выключить телефон после предыдущего задержания 1 ноября. Защита утверждает, что такого требования не было.
Правозащитник Артём Файзулин отметил, что власти применили к Романовой практику так называемых "карусельных" арестов по административным статьям - так называют случаи, когда арестованных после истечения срока ареста не выпускают на свободу, а вновь судят и назначают новые административные аресты. Этот же метод применяется и к самим музыкантам группы "Стоптайм", которых 10 ноября вновь доставили в полицию после отбытия уже второго подряд административного ареста.
Романову задержали 8 ноября сразу на выходе из спецприемника в Перми, сообщил телеграм-канал "Пермь 36,6". Выходные она провела в полиции.
- 23 октября Романова провела в центре Перми концерт в поддержку музыкантов группы "Стоптайм", на котором исполняла песни групп "Кино", "Гражданская оборона", а также песню "Светлая полоса" Noize MC. Романова анонсировала второе выступление, но отменила его. Несмотря на это, в день предполагаемого концерта её задержала полиция, в отделе на певицу составили протоколы об "отказе от освидетельствования на наркотическое опьянение" и об "организации массового пребывания людей в общественном месте". По первому протоколу ее арестовали на семь суток, а по второму суд назначил ей 60 часов обязательных работ.
- Музыканты "Стоптайм" играли на улицах Петербурга песни известных российских музыкантов: Монеточки, Noize MC, Земфиры. Российские власти объявили этих исполнителей "иноагентами", однако дело "Стоптайм" стало первым случаем преследования за публичное исполнение музыки "иностранных агентов". Суд уже дважды арестовал певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева по административным протоколам. 10 ноября Логинову и Орлова задержали в третий раз.