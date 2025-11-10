В Перми певицу, поддержавшую "Стоптайм", арестовали во второй раз

Суд в Перми повторно арестовал певицу Екатерину Романову (Осташеву), которая ранее отбыла семь суток административного ареста за выступление в поддержку петербургской уличной группы "Стоптайм".

На этот раз Романову признали виновной в неповиновении полиции и арестовали на 15 суток, сообщает SOTAvision.

По версии полиции, Романова отказалась выключить телефон после предыдущего задержания 1 ноября. Защита утверждает, что такого требования не было.

Правозащитник Артём Файзулин отметил, что власти применили к Романовой практику так называемых "карусельных" арестов по административным статьям - так называют случаи, когда арестованных после истечения срока ареста не выпускают на свободу, а вновь судят и назначают новые административные аресты. Этот же метод применяется и к самим музыкантам группы "Стоптайм", которых 10 ноября вновь доставили в полицию после отбытия уже второго подряд административного ареста.

Романову задержали 8 ноября сразу на выходе из спецприемника в Перми, сообщил телеграм-канал "Пермь 36,6". Выходные она провела в полиции.