В Перми закрыли два арт-проекта за "оскорбление чувств верующих"

В Перми закрыли два художественных проекта, которые должны были быть показаны в рамках художественного салона "Арт-Пермь". Это произошло после жалоб на то, что в проектах якобы содержится оскорбление чувств верующих – христиан и буддистов. В обоих проектах использовалась религиозная символика.

Инсталляция художника и дизайнера Игоря Горячёва под названием "Истина внутри" представляла собой ряд раскрашенных гипсовых скульптур в позе сидящего Будды. На открытии салона она оказалась завалена картонными коробками. Как сообщает телеграм-канал "Говорит Немосква", в день вернисажа в разные инстанции, от прокуратуры до администрации губернатора, поступили звонки от неизвестных лиц, которые считали, что "Истина внутри" оскорбляет чувства верующих. Сам Горячёв утверждает, что создал инсталляцию на основе своего духовного опыта медитации и самопостижения.

Также был отменён показ выставочного проекта московской галереи Ermine Gallery под названием "Возвращение Бога домой". Обращение в прокуратуру с требованием запретить показ выставки поступило от имени общественного движения "Зов народа". Его участники тоже сочли выставку богохульной. На ней, в частности, была картина, изображавшая распятие на фоне пачки сигарет с надписью "Невиновен" на английском языке.

Кураторы выставки Наталья Воскресенская и Дмитрий Плоткин заявили, что считают свой проект, напротив, глубоко религиозным и духовным. Они объяснили, что в проекте духовные ценности противопоставляются ценностям общества потребления, но это сделано "в остром публицистическом ключе" языком современного искусства.