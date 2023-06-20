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В Петербурге филателиста обвинили в дискредитации армии из-за поста о марке "ПТН ПНХ!"

Почтовый блок с марками с картиной Бэнкси в Киеве

Суд в Петербурге признал известного в городе филателиста Олега Владимирского виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Поводом для составления протокола стал пост коллекционера с новостью о выпуске Укрпочтой марки с картиной Бэнкси "ПТН ПНХ!", — рассказывает Север.Реалии.

Пост Владимирский написал перед годовщиной начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. В публикации филателист перечислил "наиболее значимые потрясения для агрессора, развязавшего войну против соседней, когда-то родственной дружелюбной страны". Среди прочего Владимирский упомянул "военное поражение" и "изоляцию от всего мира".

В разговоре с Север.Реалии Владимирский рассказал, что после начала полномасштабной войны на деятельность его интернет-магазина с марками, где продаются в том числе марки Укрпочты, было написано "несколько десятков доносов" о финансировании "нацистского режима Украины".

Решение по делу Владимирского суд вынес еще 7 июня. Сам филателист на заседании не присутствовал – в последние годы он живет в Финляндии.

  • Статьи о распространении заведомо ложной информации об использовании армии России и ее дискредитации включили в законодательство в марте 2022 года. Дискредитацией и распространением фейков суды признают любую критику российского вторжения в Украину, армии и сообщения о преступлениях, которые могли совершить российские военные.

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