Суд в Петербурге признал известного в городе филателиста Олега Владимирского виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Поводом для составления протокола стал пост коллекционера с новостью о выпуске Укрпочтой марки с картиной Бэнкси "ПТН ПНХ!", — рассказывает Север.Реалии.

Пост Владимирский написал перед годовщиной начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. В публикации филателист перечислил "наиболее значимые потрясения для агрессора, развязавшего войну против соседней, когда-то родственной дружелюбной страны". Среди прочего Владимирский упомянул "военное поражение" и "изоляцию от всего мира".

В разговоре с Север.Реалии Владимирский рассказал, что после начала полномасштабной войны на деятельность его интернет-магазина с марками, где продаются в том числе марки Укрпочты, было написано "несколько десятков доносов" о финансировании "нацистского режима Украины".

Решение по делу Владимирского суд вынес еще 7 июня. Сам филателист на заседании не присутствовал – в последние годы он живет в Финляндии.