Главу екатеринбургского "Мемориала" оштрафовали за дискредитацию армии

Суд в Екатеринбурге оштрафовал главу местного "Мемориала" на сто тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

Поводом стали заявление екатеринбургского "Мемориала" и фото Мосина с антивоенным плакатом, опубликованные на сайте "Уральского Мемориала". В организации отмечают, что Мосин не имеет доступа к сайту "Уральского Мемориала", а фото с плакатом "Нет войне" было сделано ещё до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В апреле на Мосина составили два протокола по статье о дискредитации российской армии. К ним было приложено более сотни сканов материалов, опубликованных на сайте "Уральского Мемориала". Ранее на них жаловалось Оренбургское казачье войско.

Из-за этих публикаций суд в Екатеринбурге недавно оштрафовал местный "Мемориал" на 300 тысяч рублей. Штрафы, назначенные "Мемориалу" и Мосину, пообещал оплатить бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.