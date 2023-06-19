Главу екатеринбургского "Мемориала" оштрафовали за дискредитацию армии

Суд в Екатеринбурге оштрафовал главу местного "Мемориала" на сто тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.
Поводом стали заявление екатеринбургского "Мемориала" и фото Мосина с антивоенным плакатом, опубликованные на сайте "Уральского Мемориала". В организации отмечают, что Мосин не имеет доступа к сайту "Уральского Мемориала", а фото с плакатом "Нет войне" было сделано ещё до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В апреле на Мосина составили два протокола по статье о дискредитации российской армии. К ним было приложено более сотни сканов материалов, опубликованных на сайте "Уральского Мемориала". Ранее на них жаловалось Оренбургское казачье войско.
Из-за этих публикаций суд в Екатеринбурге недавно оштрафовал местный "Мемориал" на 300 тысяч рублей. Штрафы, назначенные "Мемориалу" и Мосину, пообещал оплатить бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
- Российские власти ликвидировали "Мемориал", фиксировавший политические репрессии в СССР и в современной России, в феврале 2022 года.
- Помимо екатеринбургского отделения "Мемориала", преследованиям подвергается Центр исторической памяти в Перми – правопреемник местного "Мемориала". Его руководителя арестовали по статье о контрабанде культурных ценностей, обыски по делу провели у девяти человек.
- По подсчётам "Медиазоны", к началу июня 2023 года в России возбудили более семи тысяч дел о дискредитации российской армии.
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