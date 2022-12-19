В Петербурге из состава избиркомов исключили двух "иноагентов"

В Санкт-Петербурге двух человек, которых ранее Минюст признал "иностранными агентами", лишили статуса членов избирательных комиссий. Это первый подобный случай, сообщает "Ротонда".

Речь идёт об Игоре Кочеткове, который был членом территориальной избирательной комиссии № 59 от партии "Яблоко", и Дмитрии Дубровском, которого в состав участковой избирательной комиссии №20 делегировала "Справедливая Россия".

Игорь Кочетков – один из основателей "Российской ЛГБТ-сети" - попал в реестр "иностранных агентов" в ноябре 2021 года, после чего уехал из России.

Дмитрий Дубровский - бывший доцент кафедры публичной политики ВШЭ – был включен в список в апреле 2022 года. Он сотрудничал с организацией "Наблюдатели Петербурга", которая занимается общественным контролем за выборами. Дубровский уехал из страны после начала войны в Украине. Сейчас он работает двух европейских университетах.