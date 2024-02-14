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В Петербурге насильника своих детей приговорили к пожизненному сроку

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговоры местному жителю Денису Рунову и его жене Екатерине Синкиной. Они признаны виновными в сексуальном насилии над детьми и изготовлении детского порно. Рунов приговорён к пожизненному заключению, Синкина – к 17 годам колонии.

Как сообщает сайт Север.Реалии, Рунов и Синкина, по данным следствия, систематически насиловали свою дочь (первый раз это произошло спустя несколько дней после её рождения) и приёмного сына, а также детей, которые приходили к нему в гости. Кроме того, супруги снимали свои действия на видео, которые, как утверждает "Фонтанка", Рунов продавал в интернете.

Рунов и Синкина признали свою вину.

  • В России в январе 2022 года было ужесточено наказание за педофилию: введено пожизненное заключение для тех, кто надругался над детьми в возрасте до 18 лет, и тех, кто совершил преступление впервые в отношении двух и более детей. Для этого изменения внесли в статью 131 УК ("Изнасилование") и 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера").
  • До этого пожизненное заключение предусматривалось только за изнасилование детей младше 14 лет преступниками, которые до этого уже имели судимость за аналогичные преступления.

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