В Петербурге полиция задержала шестерых антифашистов

В Санкт-Петербурге в ночь с понедельника на вторник полиция задержала шестерых анитифашистов, которые собирались нарисовать граффити в память об убитом неонацистами музыканте Тимуре Качараве. Об этом рассказал правозащитной организации "ОВД-Инфо" (признана Минюстом "иноагентом") друг задержанных.

Антифашистов доставили в отдел полиции № 76. Среди них был несовершеннолетний, его из полиции забрал отец. Знакомая задержанных сообщила, что полицейские якобы назвали причиной задержания – нарушение масочного режима и ругань в общественном месте. Позднее всех антифашистов отпустили. О том были ли составлены на них какие-либо протоколы, не сообщается.

13 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге на антифашиста Тимура Качараву и его друга напала группа неонацистов. Музыкант получил шесть ножевых ранений в шею, от которых скончался. Семеро нападавших получили как условные, так и реальные сроки наказания до 12 лет колонии.

Последний обвиняемый по делу Качаравы получил 1,5 года колонии в декабре 2018 года. Он находился в розыске 12 лет. Первый осужденный за убийство антифашиста - Александр Шабалин - вышел из колонии по УДО в 2017 году. Он отсидел 10 лет.