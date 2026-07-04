В Петербурге после атаки дронов горит нефтяной терминал. Белгород обесточен

Украинские военные в ночь на субботу, 4 июля, атаковали российские регионы с применением около 400 беспилотников. Это следует из сообщения Министерства обороны России, в котором говорится об атаках на 18 регионов, а также на аннексированный Крым и район акватории Азовского и Черного морей.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона было сбито 72 БПЛА. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привёл ту же цифру, отметив, что "удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города". "Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет", - написал Беглов в своём телеграм-канале.

Местное издание "Бумага" писало, что в Петербурге "видно дым и слышны взрывы". Об этом изданию рассказали жители Красносельского района. Власти города объявляли тревогу также в Кронштадском, Петродворцовом, и Курортном районах, отмечается в сообщении.

В соцсетях распространились кадры масштабного пожара в районе "Петербургского нефтяного терминала" - одного из крупнейших в регионе. Телеграм-канал ASTRA проанализировал атаку на этот объект, расположенный в Кировском районе. "OSINT-аналитик ASTRA установил, что пожар возник на территории АО "Петербургский нефтяной терминал", который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга и используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом", - говорится в публикации издания.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар, добавив, что еще одной целью был Кронштадт. "Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру, зарабатывающую деньги для российской войны, также было попадание по Кронштадту – важная военная цель. Расстояние от государственной границы Украины – более 850 километров", - написал Зеленский.

В Белгороде очевидцы рассказывают в соцсетях о пожарах, отключениях света и водоснабжения в результате украинской ночной атаки. Местное издание "Пепел" пишет, что город почти полностью обесточен, ракетные удары нанесены по всем основным подстанциям, пожар вспыхнул на ТЭЦ "Луч". Свет также пропал в ближайших населенных пунктах.

Власти региона сообщили о повреждении в Белгороде инфраструктурных объектов, не уточнив, о объектах идет речь. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев написал о перебоях с подачей электроэнергии и водоснабжения, добавив, что "более точный масштаб повреждений можно будет оценить в светлое время суток".

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил об одном погибшем и двух пострадавших в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в посёлке Чайковичи Бежицкого района Брянска. Ковальчук добавил, что из-за удара один дом был полностью уничтожен, повреждены семь частных домовладений и восемь гражданских автомобилей.

По заявлению Минобороны РФ, в течение ночи средствами ПВО были "перехвачены и уничтожены" также над территориями Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края и Московского региона.

Президент Украины Зеленский после массированной комбинированной российской в ночь на 2 июля заявил, что Россия получит ответ за этот удар. "Мы за справедливый мир, справедливое завершение войны, а пока его нет - за справедливый ответ", - сказал Зеленский.

В Киеве жертвами российской атаки 2 июля стали 30 человек, десятки были ранены. Местные власти сообщили о повреждениях "буквально в каждом районе города", разрушениях десятков жилых домов, а также гуманитарного склада Украинского Красного Креста.