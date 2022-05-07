В Петербурге пришли с обыском к активистке проекта "Рёбра Евы"

В Санкт-Петербурге сотрудники силовых структур пришли с обыском к куратору мероприятия феминистской инициативы "Рёбра Евы" Юлии Карпухиной и, возможно, также к активистке Дарье Щукиной.

Об этом вечером 7 мая сообщил Telegram-канал "Вот Так", который ранее написал, что в театре "Открытое пространство", где феминистки проводили мероприятие, предположительно, идёт обыск. Позднее канал уточнил, что с обыском полицейские пришли не на мероприятие, а к его куратору. Со ссылкой на адвоката Варвару Михайлову "Вот Так" пишет, что обыск у Юлии Карпухиной проводится в рамках дела о "телефонном терроризме".

"Рёбра Евы" - это провозащитный проект, посвящённый гендерным проблемам, в частности, гендерной диксриминации и насилию в отношении женщин. Проект организует семинары, тренинги, мастер-классы, лекции. А главным событием активистки называют организуемый ежегодно в Петербурге фестиваль социально-документальных и художественных фильмов, спектаклей, перформансов, связанных с вопросами дискриминации.

После начала российского вторжения в Украину проект активно пишет, в том числе в "Фейсбуке", о тех, кто подвергается преследованию со стороны властей по делам о распространении фейков о российской армии.