Операция устрашения граждан России

Запугать чужих, на оккупированных территориях. Чтобы думать забыли трепыхаться, что это Украина - их территория. Запугать своих, в Российской Федерации. Чтобы пикнуть не смели, что как это плохо, дико, жестоко покушаться на территории соседей. И все равно. Все равно смелые люди остаются и там, и там. Об этом наш разговор. Откуда они берут силы и мужество, чтобы противостоять попыткам заткнуть им рот? В программе участвуют: депутат от КПРФ Семилукского района Нина Беляева, глава Красносельского муниципального совета Елена Котеночкина, адвокат Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко (тг "Злой одессит"). Ведущая Елена Рыковцева

Прямой эфир в 19.05

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