В Петербурге суд продлил арест художнице Саше Скочиленко

Василеостровской районный суд Санкт-Петербурга продлил арест художнице Саше Скочиленко до 1 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Скочиленко обвиняют по уголовному делу о дискредитации армии за расклеивание новостей о войне с Украиной на ценниках в магазине. Следствие просило оставить художницу под стражей, защита - перевести под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее Скочиленко перевели в другую камеру после жалобы на травлю со стороны соседок в СИЗО. Её также обеспечили необходимой диетической едой.
- Художницу, музыканта и активистку Сашу Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине наклеила на ценники стикеры с информацией о российском военном вторжении в Украину. За это на неё возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. 13 апреля суд отправил Скочиленко под арест на два месяца.
- Уголовное дело в отношении Саши Скочиленко возбудили после доноса петербургской пенсионерки, ее допрос опубликовала адвокат художницы. Женщина увидела ценники в магазине и, по ее словам, ее "крайне возмутила прочитанная клевета". Пенсионерка сказала, что "очень переживает" за российских солдат на Украине и смотрит все новости про это.
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