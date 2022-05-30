В Петербурге суд продлил арест художнице Саше Скочиленко

Василеостровской районный суд Санкт-Петербурга продлил арест художнице Саше Скочиленко до 1 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Скочиленко обвиняют по уголовному делу о дискредитации армии за расклеивание новостей о войне с Украиной на ценниках в магазине. Следствие просило оставить художницу под стражей, защита - перевести под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Скочиленко перевели в другую камеру после жалобы на травлю со стороны соседок в СИЗО. Её также обеспечили необходимой диетической едой.