В Петербурге убита семья адмирала Лобанова. Его самого сбила электричка

В Петербурге убиты жена и сын экс-адмирала флота Леонида Лобанова, они были зарезаны в своей квартире. Самого Лобанова сбила электричка — предположительно, в день смерти родственников. Об этом рассказала "Фонтанка".

Тела 56-летнего сына и 84-летней жены Лобанова нашли в ночь с 24 на 25 июля в их квартире в Калининском районе Петербурга после того, как в полицию пожаловались соседи, которые почувствовали неприятный запах.

По данным издания, тела погибших были изуродованы: головы порезаны, а животы вскрыты. Из квартиры ничего не пропало. Предположительно, убийство произошло 16 июля. В этот же день адмирал Лобанов попал под электричку в трех километрах от дома. C собой у него был нож, уточняет "Фонтанка". Издание сообщило, что сын Лобанова стоял на учете в психдиспансере.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек.