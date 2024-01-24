В Петербурге учёную задержали за "дискредитацию" по доносу студента

В Санкт-Петербурге у одной из станций метро полиция задержала сотрудницу Института прикладной астрономии Российской академии наук. Как сообщает "Фонтанка", в полицию обратился студент, с которым она в метро вела разговор о войне в Украине.

Учёная высказывалась в поддержку украинской стороны. Кроме того, на её рюкзаке был шеврон размером три на пять сантиметров в цветах украинского флага. Полиция усмотрела в её действиях "дискредитацию вооружённых сил России".

Имя задержанной не называется. Уточняется, что ранее она вместе с другими учёными подписала открытое письмо против войны России в Украине.

Студент, по чьему требованию учёная была задержана, ранее учился в Донецке, потом воевал добровольцем на стороне России, демобилизовался и продолжил обучение на факультете международных отношений в Санкт-Петербургском государственном Университете. Сообщается, что он ведёт общественную деятельность и выступает на различных мероприятиях.