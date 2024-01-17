Полиция составила протоколы по административным статьям о "дискредитации российской армии" и нарушении правил публичных мероприятий на бывшего шеф-редактора российского государственного канала RT Марию Баронову, сообщает издание "Осторожно, новости". В ноябре она вышла на Красную площадь у Кремля в пуховике с надписью "нет войне".

Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные высказывания. Одиночные пикеты в России по закону не требуют согласований, однако участников регулярно привлекают по административным статьям. Кроме того, в городе сохраняются ограничения на акции протеста, введённые после начала пандемии COVID-19.

Баронова прокомментировала административные протоколы десятью, на момент публикации новости, записями в личном телеграм-канале. "Планирую заверить судью в том, что армию дискредитировать никак не планировала и не планирую", – написала она.