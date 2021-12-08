В Петербурге задержали гражданку Беларуси. Минск требует выдать её

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 24-летнюю гражданку Беларуси, сообщается на сайте белорусского Следственного комитета. Минск требует её экстрадиции.

Белорусский СК утверждает, что задержанная администрировала три телеграм-канала, публикации которых были признана судом экстремистскими материалами. "Действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений", – говорится в сообщении ведомства. Против неё в Беларуси было возбуждено пять уголовных дел.

В июле Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина несмотря на запрет ЕСПЧ. На родине спортсмена обвиняли в сопротивлении милиции с применением насилия во время протестов в Молодечно. В августе суд в Беларуси приговорил Кудина к двум с половиной годам колонии строго режима.