В Петербурге задержана участница антивоенной акции в одном из парков

В Санкт-Петербурге в воскресенье сотрудники полиции задержали активистку Полину Зайцеву, которая проводила антивоенную художественную акцию в одном из парков, и ее знакомого – оператора, снимавшего протест.

Об этом сообщает ОВД-Инфо, отмечая, что имя оператора правозащитникам неизвестно.

После задержания петербуржцев доставили в отдел полиции №19. У них забрали телефоны.

С 25 февраля, со второго дня войны Украине, по 12 мая в суды Петербурга поступило около 5 тысяч протоколов по статьям о "дискредитации" армии и участии в несогласованных акциях. 4314 дел были рассмотрены: 917 закончились арестами, 3033 – штрафами, 139 – обязательными работами, 219 дел были прекращены, а еще 600 – отложены или возвращены в полицию, пишет сайт Север.Реалии.

Всего с начала российского вторжения в Украину число задержанных по всей России в связи с антивоенными акциями приближается, по данным ОВД-Инфо, к 15 с половиной тысячам.