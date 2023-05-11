В Петербурге завели дело на Малый драматический театр

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал административное дело в отношении Малого драматического театра (МДТ) по статье о нарушении санитарных правил. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Что именно стало причиной для возбуждения дела, в сообщении не уточняется. Материалы были переданы судье, к производству пока не приняты, дата заседания не назначена.

6 мая стало известно, что МДТ под руководством Льва Додина был опечатан как минимум до 12 мая по требованию Роспотребнадзора, а все спектакли отменены. Государственные агентства утверждали, что Роспотребнадзор зафиксировал "многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения". По данным Север.Реалии, проверяющие якобы обнаружили недостатки в области пожарной безопасности и в санитарно-эпидемиологической сфере, среди которых "дефекты отделки стен и пола в помещениях для хранения уборочного инвентаря, отсутствие маркировки на швабрах и ведерках и несделанные флюорографии у некоторых сотрудников театра".