В Петербурге опечатали Малый драматический театр

В Санкт-Петербурге опечатали двери Малого драматического театра Льва Додина. Об этом сообщают "Фонтанка" и "Сота".

Фото приклеенной бумаги с печатями, похожими на печати Роспотребнадзора, "Фонтанке" прислали очевидцы. О том, что в театре проводится некая проверка и его опечатали, изданию также сообщили близкие к учреждению собеседники. Официальных заявлений МДТ пока не делал.

Недавно театр вынужденно перенёс спектакли с участием актёра Данилы Козловского. Ранее на Козловского в Генпрокуратуру пожаловался активист Виталий Бородин, известный своими доносами. Он попросил ведомство проверить актёра на предмет дискредитации российской армии.

В ответ Козловский подал иск к Бородину о защите чести и достоинства. Он назвал его жалобы "фантазиями". Суд не принял иск актёра из-за неполных данных ответчика, пишет "Сота".