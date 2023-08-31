В Подмосковье бойцы ЧВК "Вагнер" похитили трёх человек с целью выкупа

В Богородском округе Подмосковья сотрудники Росгвардии задержали бывших наёмников частной военной компании "Вагнер" по подозрению в похищении трёх человек с целью выкупа.
Как сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва", трое вагнеровцев похитили купавшихся в Бисеровском озере мужчин и увезли их в неизвестном направлении. Позже они связались с родственниками своих жертв и потребовали с них 5 миллионов рублей. Родственники обратились в полицию. В результате оперативных действий захваченные были освобождены.
Отмечается, что похищенных в течение восьми дней удерживали в частном доме в Ногинске.
- В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися с войны в Украине бойцами ЧВК "Вагнер". Накануне суд в Волгограде арестовал 35-летнего наёмника Алексея Хлебникова по обвинению в изнасиловании собственной 13-летней племянницы. В августе в Карелии по обвинению в убийстве шестерых человек был арестован вернувшийся с войны ранее судимый вагнеровец Игорь Софонов, а в Кировской области разыскивают ранее судимого за убийство бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Костромина по подозрению в изнасиловании и избиении 26-летней девушки. В конце мая в Новосибирской области под арест отправили вагнеровца, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10 и 12 лет.
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