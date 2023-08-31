В Подмосковье бойцы ЧВК "Вагнер" похитили трёх человек с целью выкупа

В Богородском округе Подмосковья сотрудники Росгвардии задержали бывших наёмников частной военной компании "Вагнер" по подозрению в похищении трёх человек с целью выкупа.

Как сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва", трое вагнеровцев похитили купавшихся в Бисеровском озере мужчин и увезли их в неизвестном направлении. Позже они связались с родственниками своих жертв и потребовали с них 5 миллионов рублей. Родственники обратились в полицию. В результате оперативных действий захваченные были освобождены.

Отмечается, что похищенных в течение восьми дней удерживали в частном доме в Ногинске.