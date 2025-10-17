Ссылки для упрощенного доступа

В Подмосковье срочник застрелил контрактника и покончил с собой

В Подмосковье в одной из воинских частей военнослужащий срочной службы открыл стрельбу. Сообщения телеграм-каналов об этом подтвердили в Московском военном округе. Там заявили, что военный "нарушил правила обращения с оружием" и смертельно ранил военнослужащего-контрактника, а затем покончил с собой, сообщает ТАСС. Об обстоятельствах случившегося подробностей пока нет.

Ранее со ссылкой на источники телеграм-каналы, в частности ASTRA, а также "Известия" и РЕН-ТВ писали о том, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в Подмосковье, двое погибли, как минимум один ранен. В некоторых сообщениях говорилось о пяти раненых.

Издание "Важные истории" пишет, что стрельба произошла в части в Наро-Фоминске. Там в частности расположены 1182-й гвардейский артиллерийский полк 106-й дивизии ВДВ, полки танковой Кантемировской дивизии, бригада ПВО Москвы и учебные части для призывников из Москвы.

