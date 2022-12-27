В Подольске пенсионеры попытались поджечь военкомат

В Подольске семейная пара пенсионеров попытались поджечь военкомат. Об этом пишет телеграм-каналы "Подъем".

Сообщается, что 70-летний мужчина принес к военкомату канистру бензина, намочил тряпку, поджег её и положил на окно. Его 76-летняя жена снимала происходящее на видео.

Пенсионеров почти сразу задержали. Огонь потушили, в результате возгорания никто не пострадал.