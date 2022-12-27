В Подольске пенсионеры попытались поджечь военкомат

В Подольске семейная пара пенсионеров попытались поджечь военкомат. Об этом пишет телеграм-каналы "Подъем".
Сообщается, что 70-летний мужчина принес к военкомату канистру бензина, намочил тряпку, поджег её и положил на окно. Его 76-летняя жена снимала происходящее на видео.
Пенсионеров почти сразу задержали. Огонь потушили, в результате возгорания никто не пострадал.
- После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ним мобилизацией в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций.
- В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.