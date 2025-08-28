В Польше разбился F-16 во время репетиции авиашоу в Радоме

Истребитель F-16 военно-воздушных сил Польши потерпел крушение во время репетиции авиашоу в польском городе Радом. По словам представителя польского правительства Адама Шлапки, пилот погиб.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил соболезнования семье погибшего пилота.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как самолет резко теряет высоту, врезается в землю и взрывается.

По уточнениям польских СМИ, самолёт состоял на вооружении польских ВВС и выполнял плановый полет в рамках подготовки к международному авиасалону AirShow Radom, который должен был пройти 30-31 августа. О том, состоится ли теперь авиашоу, не сообщается.

Авиашоу в Радоме — одно из крупнейших в Восточной Европе и традиционно привлекает более 150 самолетов из 20 стран. В этом году мероприятие ожидало тысячи посетителей.

Причины крушения пока неизвестны, расследование ведут военная прокуратура и специалисты ВВС Польши. По некоторым данным, самолет был в процессе выполнения сложного маневра — мёртвой петли. Пилот, возможно, не рассчитал высоту.

Для авиашоу в Радоме это уже третья серьезная катастрофа за историю проведения. В 2007 году погибли два пилота при столкновении самолётов Zlin Z-526 частной пилотажной группы. В 2009 году разбился белорусский истребитель Су-27, погибли два лётчика.