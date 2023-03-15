В Польше вынесен первый приговор по делу о пособничестве аборту

Суд в Польше назначил восемь месяцев исправительных работ активистке Юстине Выджинской по обвинению в незаконном пособничестве аборту. Это первое подобное уголовное дело, рассмотренное польским судом, пишет газета "Речь Посполита".

В 2020 году Конституционный суд Польши принял решение, что прерывание беременности из-за дефектов плода является незаконным. 98% абортов в стране делались именно по этой причине. Аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизнь или здоровье матери под угрозой.

Выджинская сотрудничает с Aborcyjny Dream Team. Организация помогает женщинам в Польше проводить аборты в зарубежных клиниках.

В 2020 году к Aborcyjny Dream Team обратилась жительница Польши Анна. Она рассказала, что находится на 2-м месяце беременности, но хочет сделать аборт, так как состоит с мужем в абьюзивных отношениях.

По словам Анны, она хотела сделать операцию в Германии, но туда её не отпустил муж. После этого Анна решила позвонить в Aborcyjny Dream Team. Звонок приняла Выджинская.

Активистка отправила Анне таблетки для прерывания беременности. Об этом узнал супруг обратившейся и сообщил об этом в полицию.

Против Выджинской возбудили уголовное дело по обвинению в пособничестве аборту и нелегальном обороте лекарственных средств. По второй части активистку оправдали. Свою вину Выджинская не признала. Она намерена оспорить решение суда.

Суд над активисткой шёл почти год. Соратники Выджинской назвали дело показательным для всех групп, которые помогают женщинам с организацией безопасного прерывания беременности.