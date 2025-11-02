В порту Туапсе в результате атаки дронов загорелся танкер

В результате атаки украинских беспилотников в ночь на 2 ноября в порту города Туапсе повреждены танкер и нефтеналивной терминал, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Обломки дрона упали на танкер: пострадала палубная надстройка, на судне также начался пожар. Кроме того, пострадала инфраструктура терминала. Известно также о повреждении остекления в здании железнодорожного вокзала.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Согласно анализу телеграм-канала Astra, после атаки в порту зафиксированы как минимум три очага возгорания. Два из них – на глубоководном причальном комплексе ООО "РН-Морской терминал Туапсе", еще один – на нефтеналивном причале в районе Южного мола.

В хуторе Ленинаван Ростовской области в результате атаки беспилотников были ранены два человека, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Повреждения получили два частных дома, загорелся автомобиль.

В ходе атаки также пострадал Ростов – в Первомайском районе поврежден металлический ангар, выбиты окна в детском саду. По словам Слюсаря, раненых нет.

В Липецкой области под удар попала подстанция, пишет Astra со ссылкой на местных жителей.

Минобороны России отчиталось, что за ночь были уничтожены 164 украинских беспилотника над десятью российскими регионами, аннексированным Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Над Краснодарским краем сбили 32 дрона, над Ростовской областью – девять, над Липецкой – шесть.