В правительстве России обсуждается создание единой информационной системы для анализа видео со всех городских камер в стране. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

На разработку "Национальной платформы видеонаблюдения" и установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет. В качестве подрядчика рассматривается компания "Национальные технологии" - совместное предприятие "Ростеха" и "Ростелекома".

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Создание такой платформы изданию подтвердила генеральный конструктор системы "Безопасный город" Оксана Якимюк.

Как рассказал источник "Коммерсанта", "Национальная платформа видеонаблюдения" предполагает установку "умных камер", которые будут самостоятельно распознавать инциденты, например, преступления и отправлять видеопоток в центр обработки данных. Опрошенные изданием эксперты отметили, что бизнес уже использует камеры со встроенной аналитикой, но они дороже обычных в два-шесть раз.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что объединение камер наблюдения в единую систему несет в себе риски в области информационной безопасности. В случае утечки данных, злоумышленник получит доступ к очень чувствительной информации, считает он.

Россия занимает третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения. Их в стране около 13 с половиной миллионов, или почти 100 камер на каждую тысячу человек. Треть камер установлены за государственный счет. Только Москва с 2019 года уже потратила на них около 128 миллиардов рублей, подсчитал "Коммерсантъ" на основе данных Мосгордумы.