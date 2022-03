В пригороде Киева при обстреле погиб американский журналист

В украинском городе Ирпень, в зоне боевых действий недалеко от Киева, убит американский журналист, еще один его коллега - ранен.

По информации корреспондентов France-Presse, которые утверждают, что видели тело, в машине с американцами находился один гражданин Украины. Он тоже был ранен при обстреле.

Ответственность за обстрел украинская сторона возложила на российских военных. Но точные обстоятельства произошедшего в районе, где была слышна неинтенсивная стрельба из стрелкового оружия и артиллерии, пока не ясны, отмечает AFP. Приводя информацию о пострадавших, информагентство ссылается на украинского хирурга-волонтёра сил территориальной обороны Украины Данилу Шаповалова.

В документах, найденных при погибшем журналисте, указано имя Брента Рено - кинодокументалиста из Нью-Йорка, которому было 50 лет. Среди бумаг есть и удостоверение от The New York Times, что привело к предположениям о работе Рено в этой газете. В редакции позднее заявили, что на момент гибели Брент Рено уже не являлся сотрудником издания. "Несмотря на то, что в прошлом он сотрудничал с The Times (самый недавний период – 2015 год), он не был аккредитован от газеты в Украине", - заявил заместитель главного редактора Клифф Леви. Он добавил, что Рено был талантливым фотографом и режиссёром, который работал с The New York Times много лет.

От украинской стороны о гибели Брента Рено в Ирпене в воскресенье сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. "Конечно, профессия журналиста предполагает риск, и гражданин США Брент Рено поплатился жизнью за попытку объяснить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - написал Небитов в Фейсбуке.